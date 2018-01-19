Кандидатами в депутаты Миноблсовета зарегистрированы более 92% выдвиженцев

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами в депутаты Минского областного Совета зарегистрированы 153 из 166 выдвиженцев, что составляет 92,17%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облизбиркоме.

Выборы в Миноблсовет будут проходить в 60 округах. В среднем конкурс на один депутатский мандат составляет 2,6 претендента. В процессе регистрации кандидатов в депутаты отказ получили 12 человек. Еще одно заявление о согласии баллотироваться было отозвано.

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Миноблсовета один субъект для выдвижения использовал 91 претендент, два - 62. Преимущественно выдвижение осуществлялось гражданами путем сбора подписей. Также в числе кандидатов выдвинутые трудовыми коллективами и политическими партиями. Наибольшее представительство среди 32 зарегистрированных партийных кандидатов у Либерально-демократической партии (16). Семь являются членами Белорусской социал-демократической партии (Грамада), пять - Коммунистической партии Беларуси, по одному - Белорусской партии левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партии, БНФ и Республиканской партии труда и справедливости.

В числе кандидатов 47 женщин. Восемь представителей - в возрасте до 30 лет. В разрезе сфер деятельности среди потенциальных депутатов облсовета преобладают работники образования, культуры, науки, здравоохранения (26,14%), промышленности, транспорта, строительства (13,07%), предприниматели (12,42%).

Каждый из кандидатов в Минский областной Совет депутатов имеет право на одно бесплатное выступление (не менее 3 минут) в эфире радиостанции "Минская волна". Эфирное время для выступлений по радио будет предоставлено по рабочим дням с 22 января по 12 февраля, начиная с 18.00.

После регистрации кандидаты вправе приступать к ведению предвыборной агитации, которая продлится до 17 февраля включительно. Местными исполнительными и распорядительными органами определены места для проведения в уведомительном порядке массовых мероприятий, а также помещения для организации встреч с кандидатами в депутаты и их доверенными лицами.

В Минской области работают 247 территориальных избиркомов областного, районного, городского, поселкового и сельского уровней. Сформировано 60 окружных избиркомов по выборам в Минский областной Совет депутатов. Всего образован 991 участок для голосования.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-