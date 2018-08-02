Капитальный ремонт роддома №6 начнется в 2019 году

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт роддома Минской городской клинической больницы №6 запланирован на 2019 год, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко сегодня во время подведения итогов городской акции "Родильный дом, доброжелательный к семье".

"В 2015 году был открыт родильный дом на базе клинической больницы №5. Сейчас у нас планомерно идет работа по модернизации остальных роддомов. Готовится документация по капитальному ремонту родильного отделения шестой городской клинической больницы. В следующем году запланировано выделение финансовых средств, и начнется капитальный ремонт. После этой больницы подойдет очередь первой и третьей клиник", - рассказал Сергей Малышко.

По его словам, в прошлом году роддома Минска приняли более 21 тыс. родов (из них более 2 тыс. - у иногородних женщин). При этом наибольшее количество приходится на пятую клиническую больницу. "Затем следует второй роддом, шестая клиническая больница, третья и первая. Соответственно выстраивается и политика переоснащения и капитального ремонта - исходя из нагрузки на роддом", - пояснил Сергей Малышко.

Говоря о проведенном недельном марафоне доброжелательности в роддомах, председатель комитета по здравоохранению подчеркнул важность диалога между роженицами, их семьями и медперсоналом, открытость. "Здорово, что люди посмотрели обстановку, в которой будет проходить это таинство, оценили профессионализм, условия пребывания в роддомах. А что касается замечаний, высказанных во время анкетирования, будут предприняты меры, чтобы улучшить условия в родильных домах", - заключил Сергей Малышко.-0-