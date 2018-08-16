Капремонт моста через Свислочь по ул.Орловской планируется завершить в ноябре

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт моста через Свислочь по ул.Орловской планируется завершить в ноябре текущего года, сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Примерные сроки ремонта таких объектов 5-7 месяцев", - сказал Александр Ярошик.
Также проводится текущий ремонт сооружений улично-дорожной сети. Как сообщил директор предприятия "Горавтомост" Валерий Уласевич, работы в текущем году запланированы на 57 пешеходных переходах и 12 мостах, путепроводах.
Ямочный ремонт с начала года на мостах и путепроводах в столице выполнен на площади около 1,9 тыс. кв.м. Восстановлена архитектурная подсветка моста по ул.Богдановича через Свислочь, полностью заменено асфальтобетонное покрытие на путепроводах в районе ул.Селицкого и Партизанского проспекта, по пр.Независимости через ул.Рогачевская, на мосту через Свислочь по ул.Янки Купалы и др. На мостах через Свислочь по ул.Ленина и ул.Октябрьская выполнен комплекс работ, в том числе заменено перильное ограждение, тротуарная плитка, установлены декоративные элементы.
В хозяйственном ведении "Горавтомоста" находятся 103 моста и путепровода, а также 95 подземных и надземных пешеходных переходов. В том числе 69 мостов находятся в Минске, 34 - на Минской кольцевой автодороге.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3347 BYN
|2.33 BYN
|2.34 BYN
|USD
|2.0533 BYN
|2.05 BYN
|2.055 BYN
|RUB
|3.0709 BYN
|3.057 BYN
|3.08 BYN