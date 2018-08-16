Капремонт моста через Свислочь по ул.Орловской планируется завершить в ноябре

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Капитальный ремонт моста через Свислочь по ул.Орловской планируется завершить в ноябре текущего года, сообщил сегодня на пресс-конференции директор предприятия "Гордорстрой" Александр Ярошик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Примерные сроки ремонта таких объектов 5-7 месяцев", - сказал Александр Ярошик.

Также проводится текущий ремонт сооружений улично-дорожной сети. Как сообщил директор предприятия "Горавтомост" Валерий Уласевич, работы в текущем году запланированы на 57 пешеходных переходах и 12 мостах, путепроводах.

Ямочный ремонт с начала года на мостах и путепроводах в столице выполнен на площади около 1,9 тыс. кв.м. Восстановлена архитектурная подсветка моста по ул.Богдановича через Свислочь, полностью заменено асфальтобетонное покрытие на путепроводах в районе ул.Селицкого и Партизанского проспекта, по пр.Независимости через ул.Рогачевская, на мосту через Свислочь по ул.Янки Купалы и др. На мостах через Свислочь по ул.Ленина и ул.Октябрьская выполнен комплекс работ, в том числе заменено перильное ограждение, тротуарная плитка, установлены декоративные элементы.

В хозяйственном ведении "Горавтомоста" находятся 103 моста и путепровода, а также 95 подземных и надземных пешеходных переходов. В том числе 69 мостов находятся в Минске, 34 - на Минской кольцевой автодороге.-0-