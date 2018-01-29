Капремонт входной группы крытой части Комаровского рынка будет сделан в II квартале 2018 года

29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Капитальный ремонт входной группы крытой части КТУП "Минский Комаровский рынок" будет сделан во втором квартале 2018 года. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

"Разработан и согласован проект по капитальному ремонту входной группы крытого рынка. Он будет сделан во втором квартале текущего года. В третьем квартале планируем заменить около 500 единиц весового оборудования. Ориентировочная сумма закупки составит Br180 тыс.", - отметил Андрей Доморацкий.

По его словам, в настоящее время госстройэкспертизу проходит проект по реконструкции имущественного комплекса рынка. Его реализация планируется в 2018-2021 годах. Речь идет о реконструкции трансформаторной подстанции 4673 и здания гаража, о строительстве павильона для сбора и сортировки отходов, а также капремонте остекления крытого рынка.

Андрей Доморацкий констатировал, что на Комаровском рынке организовано 1 825 торговых мест и объектов (на зимний период количество на сезонной части рынка сокращается на 550). Удельный вес занятости мест составляет 97%. Доля продукции отечественного производства в общем объеме реализации в среднем по рынку - 85%. "Созданы все необходимые условия для реализации излишков сельскохозяйственной продукции жителями сельской местности", - заверил он.

Кроме обычного алгоритма предоставления торговых мест путем предварительного заявления или обращения по прибытии на рынок, введена новая услуга - электронное бронирование на сайте Мингорисполкома и ГУПР, где ежедневно обновляется информация о наличии свободных мест. Это позволяет людям разных регионов осуществлять раннее бронирование на конкретную дату, что особенно актуально в летний период.

Стоимость аренды торговых мест для реализации отечественных сельхозпродуктов на 25% ниже, чем при реализации импортной продукции.

"Чтобы контролировать ценовую ситуацию на рынке, специалисты нашего управления еженедельно отслеживают уровень розничных цен по основным группам продовольственных товаров, анализируют факторы, вызывающие их рост. С предпринимателями проводится предупредительно-разъяснительная работа по недопущению их необоснованного роста. Сейчас ситуация по ценам стабильная", - подытожил Андрей Доморацкий.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-