Капсулы времени заложат в райцентрах Минской области к 100-летию комсомола

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская область присоединится к молодежному марафону "Комсомолу - 100: эстафета поколений" и отметит юбилей высадкой аллей и закладкой капсул времени, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

В Крупках празднование 100-летия ВЛКСМ стартует уже сегодня. В районном Центре культуры пройдет встреча поколений "Комсомольская юность. Тогда и сейчас". На стилизованной интерактивной площадке будут организованы музейная экспозиция и книжная выставка. Ожидается, что более 300 человек смогут познакомиться с историей ВЛКСМ, БПСМ и БРСМ. Торжественная часть будет посвящена рассказу о комсомольцах Крупского района: для гостей подготовили видеопрезентацию, творческие поздравительные открытки, концертную программу. Активисты молодежного движения разных лет получат награды из рук руководства района. А на память о юбилее комсомола участники высадят аллею "100 лет ВЛКСМ" в крупском городском парке.

Активисты Солигорска займутся высадкой аллеи 20 октября, а 25 октября всех пригласят на торжественный вечер. В программе - диалог поколений "Комсомол вчера - БРСМ сегодня" и ток-шоу с участием ветеранов комсомольского движения и молодежи.

В Слуцке на базе Весейской средней школы 24 октября вскроют капсулу времени от комсомольцев 1963 года и заложат новую. На 26 октября запланировано торжественное мероприятие с участием представителей комсомола, пионерского и молодежного движения. В программе - флешмоб, фотовыставка, просмотр документального фильма, награждение ветеранов движения и праздничный концерт. Интерактивную встречу поколений и концертную программу с награждением подготовили 26 октября и в Клецке.

В Пуховичском районе утром 27 октября пройдет церемония вскрытия капсулы во дворе средней школы №2 в Марьиной Горке. Позже в районном Центре культуры начнут работу тематические площадки ("Октябрята", "Пионеры", "БРСМ", "Белая Русь", "Объединенные профсоюзы"), фотозоны, выставочные композиции об истории ВЛКСМ. Во время концерта состоится награждение активистов движения и организаций-преемников.

Празднованию 100-летнего юбилея ВЛКСМ будут посвящены и мероприятия областного масштаба. В Минском районе 23 октября на базе Новопольского колледжа пройдет диалог поколений, а 6 ноября в Любани - торжественное мероприятие. Организаторы готовят митинг, закладку капсулы, концертную программу с награждением лучших представителей комсомольского движения, молодежные площадки и фотозоны, а также выставку музея экспонатов, отражающих историю комсомольского движения.-0-