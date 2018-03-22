Кардиологи будут дважды в месяц консультировать жителей Гродненской области в общественных местах

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дважды в месяц в общественных местах кардиологи будут консультировать жителей Гродненской области. Об этом во время пресс-конференции на тему "О состоянии кардиологической помощи на Гродненщине и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний" сообщила главный специалист управления организации медицинской помощи главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Наталья Гринко, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждую вторую и четвертую среду месяца во всех районах Гродненской области будет проводиться медико-просветительская акция "Цифры здоровья: артериальное давление". На предприятиях, в учреждениях, местах массового пребывания людей - гипермаркетах, аптеках, банках, на рынках - организуются специальные пункты измерения давления. Здесь же каждый желающий сможет получить консультацию специалиста в области кардиологии и неврологии, а при необходимости и направление на прием к врачу. Информацию о том, где и в какое время будут работать специалисты, можно узнать на сайтах учреждений здравоохранения, а также в регистратуре поликлиник.

"Акция была запущена в 2017 году и доказала свою эффективность. Поэтому принято решение проводить ее в два раза чаще", - отметил Наталья Гринко. Она подчеркнула, что в рамках акции в прошлом году было проведено около 500 мероприятий, участие в которых приняли свыше 28 тыс. жителей области. У 18% из них было выявлено повышенное артериальное давление.

Проводятся в регионе и другие профилактические акции. В частности, на профилактику инсультов направлена акция "В одном измерении": недавно ее мероприятия были организованы в Гродно, в планах также провести их в Лиде и Слониме. Также в общественных местах специалисты проводят консультации по вопросам сахарного диабета и ревматизма.-0-