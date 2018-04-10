Кардиологи проведут в Витебске открытую встречу с населением

10 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Опытные врачи кардиологи и неврологи проведут 12 апреля в Витебске открытую встречу с населением, сообщили БЕЛТА организаторы.

Встреча в Витебске завершает серию мероприятий, которые уже прошли в Минске и других областных центрах страны. "Это будет заключительная "народная пресс-конференция", на которой все пришедшие смогут задать вопрос специалистам, узнать полную информацию о причинах инсульта, методах его диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации. Также будет организован мастер-класс по измерению артериального давления", - пояснили организаторы.

Цель встречи - охватить широкие слои населения и популярно рассказать об инсульте и современных способах его профилактики, признаках инсульта и правильной помощи человеку, ставшему жертвой заболевания.

Местом встречи определен актовый зал Витебского государственного медицинского университета (ул. Фрунзе, 27). Начало в 13.00, вход свободный.

Мероприятие является частью социального проекта "В одном измерении", направленного на борьбу с инсультами и инфарктами.

Организаторы - производители тонометров Microlife и Национальный портал "Здоровые люди" при поддержке Министерства здравоохранения. -0-