Карнавал ретроавтомобилей и лазерное шоу пройдут в Солигорске в День города

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорск масштабно отметит 60-летие 24-26 августа, сообщили БЕЛТА в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома.

Праздничные мероприятия начнутся 24 августа в 11.00 с открытия мемориальных досок белорусскому писателю, уроженцу Солигорского района А.Н. Кулаковскому и бригадиру А.В. Селиванову, чья бригада участвовала в строительстве первого Солигорского калийного комбината и неоднократно перевыполняла план; состоится церемония занесения на Аллею славы Солигорского района полного кавалеры ордена Славы, прославленной 301-й стрелковой Сталинской (Донецкой) ордена Суворова 2-й степени дивизии А.И. Диулина, который после демобилизации работал на ОАО "Белорускалий" начальником электрического цеха. Далее пройдут раут-встречи Солигорск - Батайск и Солигорск - Северо-Енисейск с подписанием договоров о сотрудничестве, состоится церемония, приуроченная к началу строительства завода по производству нитрата калия. Торжественное мероприятие, посвященное Дню шахтера и 60-летию со дня образования ОАО "Беларуськалий", начнется в 17.00. Вечером для гостей праздника подготовили автокарнавал ретроавтомобилей, концерт джазовой музыки, киножурнал. В 22.10 в "Летнем кинотеатре" покажут фильм В. Тодоровского "Стиляги".

ДОСЬЕ: К 60-летию города Солигорска История Солигорска напрямую связана с открытием в 1949 году Старобинского месторождения калийных солей.

Разбивка сквера "Любви, семьи и верности" и установка статуи обобщенного образа покровительницы шахтеров Варвары намечены на утро 25 августа. В этот же день пройдет церемония по случаю завершения строительства поликлиники, шествие-карнавал и открытие праздничных мероприятий. В 20.00 на центральной площади состоится гала-концерт с участием Ядвиги Поплавской, Искуи Абалян, Алексея Хлыстова, Дениса Майданова и других известных исполнителей. Завершат день фейерверк, лазерное шоу и ночная дискотека.

Закладку камня в честь начала строительства парка по ул. Набережной организуют 26 августа и дадут старт республиканским соревнованиям "Шахтер-трейл". Также запланированы концертная программа артистов белорусской эстрады и Президентского оркестра Беларуси, международный фестиваль колокольного звона "Солигорские звоны", концерт с участием белорусских артистов и музыкальный спектакль молодежного театра эстрады. В 20.00 зрителей будет развлекать концерт рок-баттл "Дядя Ваня и племянники" и группа "Джекси Джек".

В течение трех дней в городе шахтеров будут проходить открытые районные соревнования по трассовому моделизму "Виражи-2018", показательные выступления объединения по интересам "Судомоделизм", обзорные полеты над городом от Витебского аэроклуба имени А.К. Горовца и первенство СДЮШОР № 1 Солигорска по боксу.-0-