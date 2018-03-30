"Карта гостя Минска" будет выпускаться в пяти форматах с 2 апреля

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Мингорсправка" начнет выпускать "Карту гостя Минска" в пяти форматах с 2 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист предприятия Александр Шифрин.

Будут представлены карты VIP, Премиум, Люкс, Бизнес и Эконом 16 различных типов, которые отличаются по времени действия (от 24 часов до 12 месяцев), по наличию или отсутствию проездного билета. Карты обойдутся в сумму от Br5,5 до Br69.

"Предложением смогут воспользоваться не только иностранные туристы, но и жители регионов, минчане. Скидки позволят любителям путешествий снизить затраты на экскурсии, оптимально спланировать маршрут по достопримечательностям города и окрестностей. Например, обладатели "Карты гостя Минска" на 12 месяцев при посещении музеев экономят не менее $40 в эквиваленте. Это выгодно для семейного бюджета. В Год малой родины проект предоставляет дополнительные возможности больше узнать об истории своей страны", - отметил Александр Шифрин.

Так, "Карта гостя Бизнес" на 1 день за Br5,5 дает право на скидки от 10% до 64% на посещение более 40 основных музеев и музейных комплексов, зоопарка, аквапарка. "Карта гостя VIP" на 3 дня за Br69 предусматривает бесплатное посещение 11 музеев и музейных комплексов, зоопарка, получение скидок от 10% до 64% на посещение еще около 30 объектов в течение трех дней, безлимитный проезд на автобусах, троллейбусах, трамваях в течение двух дней и 10 поездок в метро.

Также обладатели карты в течение трех лет после приобретения могут рассчитывать на скидки 5-20% в отелях, ресторанах и кафе, магазинах торговых сетей, компаниях по прокату автомобилей и велосипедов. Подробную информацию о стоимости карт, предлагаемых услугах и местах продаж можно узнать на сайте www.minskpass.by .

Продажи "Карты гостя" стартовали 17 января 2018 года. К проекту на начальном этапе подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей. "Интерес к сотрудничеству проявляют и другие учреждения, в том числе в районах. Пока доступны только карты 3 видов - на 24, 48 и 72 часа. Как показывает практика, наиболее востребованы карты на 24 или 72 часа", - отметил Александр Шифрин.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул.Революционной,13, а также онлайн. Также в ближайшее время еще один пункт продаж должен открыться в Национальном аэропорту Минск. Вместе с картой туристы получают путеводитель на русском и английском языках. В перспективе информацию переведут и на другие языки.-0-