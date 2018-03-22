22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карта гостя Минска" с апреля будет представлена в пяти форматах - VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом, сообщили БЕЛТА в УП "Мингорсправка".

Предусмотрен выпуск 16 различных типов карт широкого ценового диапазона, разработанных на основе исследований предпочтений групп туристов.

"Надеемся, что это позволит всем любителям путешествий и людям, интересующимся историей нашей страны, получить уникальную возможность оптимально спланировать маршруты по городу и окрестностям с максимальной выгодой для своего бюджета", - отметили на предприятии.

Типы карт будут отличаться по времени действия - от 24 часов до 12 месяцев, по наличию или отсутствию проездного билета и др.

Как сообщалось, продажи "Карты гостя" стартовали 17 января, а предварительная запись на сайте www.minskpass.by - в конце декабря прошлого года. Доступны три вида карт - на 24, 48 и 72 часа. К проекту подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы (Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М.К. Огинского, музейно-этнографический комплекс "Забродье", замки в Мире и Несвиже и др.), а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей.

"Карта гостя" - туристическая программа, основной задачей которой является привлечение туристов. Она предоставляет право на бесплатный вход в 11 музеев и зоопарк. Скидки до 50% доступны при посещении еще более 20 объектов - музеев, экскурсий, аквапарка. Скидки до 20% предлагают отели, рестораны, кафе и магазины, организации, предоставляющие в прокат автомобили.

Карты можно купить в инфоточках УП "Мингорсправка" на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул.Революционной,13, а также онлайн. Она может быть активирована в течение 12 месяцев после покупки. Началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии. Карта недействительна без указания даты начала использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте.

Запись электронного проездного не зависит от активации карты для посещения музеев и экскурсий. Сутки учитываются с 0.00 часов до 24.00 независимо от времени записи продавцом.

Карта гостя на 24 часа стоит Br45, на 48 часов - Br60, на 72 часа - Br78.-0-