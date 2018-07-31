Карта Минска в World of Tanks знакомит игроков с уникальной эпохой в истории Беларуси - Сапотько

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальная карта Минска, которая скоро появится в игре World of Tanks, имеет большую ценность, поскольку знакомит большое количество людей с ренессансом Беларуси - 1960-1970-х годами. Такое мнение высказал сегодня во время презентации карты в минской ратуше директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.
"Музей ознакомился с деятельностью компании Wargaming. Для нас всегда важен инструментарий популяризации историко-культурного наследия, - отметил Павел Сапотько. - Тот факт, что компания в своей игре задействует этот период времени и эту локацию, нас очень радует. Многие историки, искусствоведы и исследователи обозначают этот отрезок времени как определенный ренессанс Беларуси и непосредственно города Минска. В то время он восстанавливался, возрождался. Эпоха очень интересная, уникальная. С учетом того, что проекты Wargaming пользуются огромной популярностью, а перед разработкой проводится полноценная исследовательская работа, презентация этого облика Минска становится особенно значимой".
Павел Сапотько подчеркнул, что исторический музей поддерживает данный проект, как и партнеры из Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Этот проект очень достойный, он имеет большое социальное значение", - подчеркнул он.
Виртуальная карта переносит игроков на площадь Победы. Можно увидеть такие знаковые объекты, как сам монумент Победы, цирк, парк Горького и парк Янки Купалы, мост через Свислочь и многое другое.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3222 BYN
|2.318 BYN
|2.324 BYN
|USD
|1.9916 BYN
|1.982 BYN
|1.987 BYN
|RUB
|3.1724 BYN
|3.171 BYN
|3.185 BYN