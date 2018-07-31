Карта Минска в World of Tanks знакомит игроков с уникальной эпохой в истории Беларуси - Сапотько

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виртуальная карта Минска, которая скоро появится в игре World of Tanks, имеет большую ценность, поскольку знакомит большое количество людей с ренессансом Беларуси - 1960-1970-х годами. Такое мнение высказал сегодня во время презентации карты в минской ратуше директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Виртуальную карту Минска в игре World of Tanks презентовали в ратуше Виртуальная карта Минска от компании Wargaming станет первой, которая будет знакомить компьютерных игроков с реалистичной локацией в белорусской столице. Хотя есть некоторые расхождения - в угоду удобства игры.

"Музей ознакомился с деятельностью компании Wargaming. Для нас всегда важен инструментарий популяризации историко-культурного наследия, - отметил Павел Сапотько. - Тот факт, что компания в своей игре задействует этот период времени и эту локацию, нас очень радует. Многие историки, искусствоведы и исследователи обозначают этот отрезок времени как определенный ренессанс Беларуси и непосредственно города Минска. В то время он восстанавливался, возрождался. Эпоха очень интересная, уникальная. С учетом того, что проекты Wargaming пользуются огромной популярностью, а перед разработкой проводится полноценная исследовательская работа, презентация этого облика Минска становится особенно значимой".

Павел Сапотько подчеркнул, что исторический музей поддерживает данный проект, как и партнеры из Белорусской ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков. "Этот проект очень достойный, он имеет большое социальное значение", - подчеркнул он.

Виртуальная карта переносит игроков на площадь Победы. Можно увидеть такие знаковые объекты, как сам монумент Победы, цирк, парк Горького и парк Янки Купалы, мост через Свислочь и многое другое.-0-