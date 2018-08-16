16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карту гостя Минска" адаптируют для китайских туристов, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА директор УП "Минскгорсправка" Борис Васильев.

В ближайшее время на сайте проекта появится раздел на китайском языке с презентацией основных достопримечательностей. В ноябре "Карту гостя Минска" планируется представить на выставке в Шанхае. В настоящее время информация и путеводители представлены только на русском и английском языках.

Нынешний год объявлен Годом туризма Беларуси в Китае, что должно расширить возможности для путешественников, создать для них более благоприятные условия. В Минске уже сделали доступной для туристов из Поднебесной систему пространственного ориентирования пешеходов. На стендах, расположенных на территории Верхнего города, Троицкого предместья, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа, по улице Немига, проспекту Независимости, появилась информация на китайском языке.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-