11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Карту гостя Минска" начали продавать в Национальном аэропорту, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист предприятия "Мингорсправка" Александр Шифрин.

19 мая планируется открыть инфоточку для туристов с пунктом продажи "Карты гостя" в Троицком предместье.

По словам Александра Шифрина, чаще всего обладатели карты посещают Мирский замок, музей-заповедник "Несвиж", музей народной архитектуры и быта, художественный и исторический музеи, музей "Страна мини", музей истории Великой Отечественной войны, смотровую площадку Национальной библиотеки, зоопарк.

Продажи "Карты гостя" стартовали в январе текущего года. К проекту на начальном этапе подключились 37 музеев, из которых 14 находятся за пределами столицы, а также 16 гостиниц, 6 объектов питания, 8 торговых сетей. С начала апреля карты выпускаются в пяти форматах (VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом) 16 различных типов, которые отличаются по времени действия (от 24 часов до 12 месяцев), по наличию или отсутствию проездного билета. О готовности присоединиться к проекту заявили еще более 50 компаний и музейных комплексов.

"Карту гостя" можно купить на железнодорожном вокзале и в павильоне в Верхнем городе, инфотурцентре "Минск" по ул.Революционной, 13, а также онлайн.-0-