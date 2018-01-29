29 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Каталог местных этнических блюд создают в Полоцком районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком районном Центре культуры.

Во время сбора этнографических материалов о Полоцком районе в Центре культуры накопился определенный объем данных о местных этнических блюдах. И учреждение культуры решило сформировать каталог старинных рецептов Полотчины. Реализовать данный проект в современном формате поможет региональный телеканал "Скиф-Полоцк", совместно с которым специалисты Центра культуры, ориентируясь на полученные этнографические данные, на протяжении года будут посещать местных жителей для создания цикла передач аутентичных блюд местной кухни. Параллельно будет вестись блог в социальных сетях с пошаговой инструкцией их приготовления.

Первая запись проекта состоится 30 января. Старейшие жительницы деревни Богатырская раскроют секреты приготовления картофельных цибриков с различными начинками и напитка "Ровгеня" на основе ржаной муки. Среди других блюд, которые также попадут в каталог, - крупяные блины, настойки на меде с добавлением трав, интереснейшие рецепты приготовления свеженины, блюд из козьего молока и др. Своеобразный итог будет подведен в конце 2018 года на общей выставке-дегустации с участием местных жителей, принимавших участие в проекте.-0-