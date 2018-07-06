Катарский бизнес проявляет интерес к реализации проектов в СЭЗ "Витебск"

6 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Катарская бизнес-миссия планирует посетить в 2018 году СЭЗ "Витебск". Договоренности об этом достигнуты по итогам визита принца Катара шейха Хамада Али Аль Тани в областной центр, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель СЭЗ "Витебск" Юлия Миколайчик.

В ходе переговоров в администрации СЭЗ катарский гость познакомился с инвестиционными возможностями по организации бизнеса и логистическими преимуществами размещения производств в СЭЗ "Витебск", с условиями работы и преференциями для резидентов. Обсуждались возможности финансового сотрудничества, в частности, по проектам в сфере сельского хозяйства, связанным с выращиванием зерновых культур. Кроме того, затрагивались вопросы взаимодействия по информированию деловых кругов Катара о возможностях инвестирования в Беларуси, продвижения интересов резидентов СЭЗ "Витебск" и их продукции на рынки стран Ближнего Востока.

Все актуальные инвестиционные предложения, сведения о земельных участках для проектов в аграрной сфере будут переданы заинтересованным в их реализации представителям катарского делового сообщества, для которых будет организована бизнес-миссия в СЭЗ "Витебск" до конца текущего года, добавила Юлия Миколайчик.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность по 25 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности и др.). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-