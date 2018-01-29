29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" Дмитрий Катеринич пообещал достойное вознаграждение и всестороннюю поддержку команде "МАЗ-СПОРТавто". Об этом он заявил на торжественном собрании в ДК "МАЗ", где чествовали спортивную команду, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все то, что я обещал, выполню. Ваше вознаграждение будет достойным, - сказал Дмитрий Катеринич. - Хотелось бы, чтобы мы собрались, возможно, в этом зале, возможно, в другом, и вы получили поздравления от Президента Беларуси. А вы прекрасно понимаете, что для того, чтобы получить такие поздравления, нужно быть победителями. Как руководитель предприятия сделаю все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым, ну а вы постарайтесь победить".

Он констатировал, что последние три года Минский автомобильный завод переживал сложные времена, но постепенно предприятие начинает восстанавливаться. "Мы каждый год плюсуем в объемах на 30-34%. Уже в четвертом квартале 2017 года вышли на положительную рентабельность. А ведь многие не верили ни в работу МАЗа, ни в успех нашей команды. Мы лично верили. Рад, что у команды все получилось. Надеюсь, что именно спортивная команда станет тем локомотивом, который за собой повезет и МАЗ к новым успехам", - заключил гендиректор.

Сергей Вязович

В свою очередь руководитель "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович поблагодарил партнеров, поддерживающих команду, прежде всего МАЗ, на который ложится основная часть затрат. Отдельное спасибо он сказал болельщикам: "Поверьте, если мы с вами не можем общаться во время гонки, мы знаем, что у вас происходит, как вы за нас болеете. От вас информации даже иногда больше, чем от организаторов".

Сергей Вязович подчеркнул, что ралли-рейд "Дакар" - это командный вид спорта, успехов в котором нельзя добиться в одиночку. "Мы в течение последних лет меняли стратегию нашей команды, выравняли по скорости все три экипажа. Все ребята могли претендовать в этом году на самые высокие места. Но "Дакар" - гонка непредсказуемая, а задача была - привезти МАЗ на пьедестал. Какой экипаж это сделает, внутри команды было все равно. И когда во время гонки ситуация сложилась так, что один экипаж реально мог претендовать на пьедестал, вся команда сплотилась для того, чтобы этот шанс не упустить".

Общий зачет "Дакара" 2018 года выиграл россиянин Эдуард Николаев на КаМАЗе. Ранее лучшим достижением белорусов на "Дакаре" было шестое место Александра Василевского в 2017 году.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Автомарафон в этом году проходил по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составила 3,5 тыс. км.-0-