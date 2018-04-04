Казахстан заинтересован в углублении торгово-экономических отношений с Беларусью - Ертысбаев

4 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Казахстан заинтересован в углублении торгово-экономических отношений с Беларусью. Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев во время встречи с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским, передает корреспондент БЕЛТА.

"Между Беларусью и Казахстаном сложились очень тесные дружественные взаимоотношения, активизировалось межрегиональное сотрудничество, поступательно развиваются торгово-экономические связи, - отметил Ермухамет Ертысбаев. - Но сегодняшний уровень наших взаимоотношений при имеющемся огромном потенциале не устраивает обе стороны. Не случайно главы наших государств в качестве ориентира на 2020 год определили достижение товарооборота в $1 млрд."

По словам дипломата, для своего первого визита в регионы он выбрал Могилевскую область, поскольку она обладает мощным промышленным потенциалом. Казахстан сегодня заинтересован в импорте могилевских лифтов, бобруйских шин, продуктов питания. "Мы также приняли решение постепенно отказываться от американской и другой зарубежной сельхозтехники, ремонт которой обходится очень дорого. Мы намерены больше использовать белорусские сельхозмашины, которые не уступают импортным аналогам, просты и надежны в эксплуатации. Тем более что мы работаем над созданием сети совместных сборочных и сервисных центров по обслуживанию белорусской сельхозтехники", - рассказал Ермухамет Ертысбаев.

"Мы должны больше внимания уделить инвестиционному сотрудничеству, реализации эффективных бизнес-проектов, в том числе по созданию совместных производств и промышленной кооперации. В этом плане мы должны стремиться не к конкуренции, а к налаживанию выпуска конкурентоспособной продукции с целью ее реализации в другие страны, создавая в рамках ЕАЭС, если это необходимо, даже транснациональные корпорации", - считает посол.

В свою очередь Владимир Доманевский подчеркнул, что Могилевская область открыта для активизации межрегионального сотрудничества с Казахстаном во всех сферах. В настоящее время в регионе действуют четыре субъекта хозяйствования с участием казахского капитала. Поступательно растет и товарооборот области с этой страной. Только за январь-февраль текущего года он составил почти $9,5 млн (темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 106,7%), экспорт товаров вырос более чем на 3%. При этом аграрии области увеличили реализацию сельхозпродукции в Казахстан за указанный период более чем в пять раз. "Все это говорит о заинтересованности в развитии двусторонних отношений и большом потенциале, который далеко не исчерпан. Нам нужно переходить на качественно новый уровень отношений - от торговли к углублению кооперации между предприятиями, создавая совместные производства, реализуя креативные проекты и идеи в сфере бизнеса", - отметил губернатор.

Он пригласил дипломата и представителей бизнеса Казахстана принять участие в международном инвестиционном форуме "Мельница успеха", который пройдет в Могилеве 29-30 июня. Также стороны договорились до конца текущего года организовать бизнес-встречу деловых кругов Могилевской и Восточно-Казахстанской областей, чтобы определить перспективные направления экономического сотрудничества, обсудить конкретные проекты для совместной реализации и инвестирования.

Во время визита в Могилевскую область Ермухамет Ертысбаев встретился с руководством и студентами Могилевского государственного университета им. А.Кулешова, а также ознакомился с производством молочной продукции в ОАО "Бабушкина крынка".-0-