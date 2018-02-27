Каждому необходимо помнить о своих корнях - Ровнейко

27 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Год малой родины важно сохранять и преумножать заложенные предками ценности. Такое мнение сегодня во время коллегии главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

На коллегии подводились итоги работы идеологической вертикали и средств массовой информации в 2017 году и ставились задачи на нынешний год.

"2018-й год объявлен Годом малой родины. Вокруг этого тезиса должна быть сконцентрирована работа всех. И СМИ - не исключение. Каждому необходимо помнить о своих корнях, сохранить ценности, заложенные нашими предками. Через эти ценности можно получить здоровое общество", - отметил Сергей Ровнейко.

Он подчеркнул, что важно приложить усилия по наведению порядка в тех местах, где жили родители, бабушки и дедушки. "Многих деревень, к сожалению, нет уже ни на местности, ни на карте. Однако есть движение по созданию памятных знаков, формированию интернет-сообществ выходцев из той или иной местности. А это первый шаг к возрождению малой родины, места для встречи земляков", - заметил Сергей Ровнейко. Он акцентировал внимание на том, что Год малой родины в целом направлен на наведение порядка в стране. Беларусь становится все более привлекательной для туристов и должна предстать перед ними во всей красе. Важна роль в такой работе и средств массовой информации.

"В 2017 году СМИ региона активно совершенствовали свою работу. Радует, что появились новые проекты, которые показывают в различных контекстах особенности Гродненщины, отдельных уголков области через историю семьи, конкретного человека, достижения региона. Это в том числе и обеспечило рост привлекательности СМИ: мы видим увеличение количества посетителей на сайтах, в некоторых случаях рост тиражей региональных газет", - отметил Сергей Ровнейко.-0-