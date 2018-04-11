11 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Каждый пятый рубль экспортной выручки Витебской области формируют организации АПК, и это около $400 млн ежегодно. Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев сегодня на семинаре-совещании по актуальным вопросам развития АПК региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Шерстнев уточнил, что продукция АПК составляет треть валового регионального продукта без учета нефти и энергетики. За последние пять лет эта доля увеличилась в 1,6 раза (на втором месте после промышленности). "48 тыс. работающих в АПК (10% от всех занятых в экономике) обеспечивают не только продовольственную безопасность региона и страны, но и формируют внешнюю политику. Продукция экспортируется в 33 страны мира и 80 регионов России", - констатировал руководитель региона.

Акцентируя внимание на состоянии дел в сельскохозяйственном производстве области, губернатор отметил, что в модернизацию перерабатывающих предприятий за последние годы вложено около $2 млн инвестиций. Объемы производства товарной продукции предприятий концерна "Мясомолпром" за последние пять лет увеличились более чем в 3,5 раза.

В настоящее время агропромышленный комплекс Витебской области - это 255 сельскохозяйственных организаций, 386 фермерских хозяйств, 45 перерабатывающих, 9 обслуживающих и 22 организации мелиорации. АПК располагает своей торговой сетью: действует 256 фирменных магазинов концерна "Мясо-молочные продукты" (в том числе крупная сеть "Витебские продукты").-0-