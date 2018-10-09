Каждый третий житель Брестской области будет вакцинирован от гриппа за счет бюджета

9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в этом году планируется привить от гриппа около 540 тыс. человек. Об этом сообщила сегодня журналистам главный врач областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Елена Ильяшева, передает корреспондент БЕЛТА.

По планам, вакцины от гриппа получат не менее 40% жителей региона. В частности, 175 тыс. человек будут привиты за счет республиканского бюджета. Речь идет о медицинских работниках, беременных женщинах, детях дошкольного возраста, взрослых с хроническими заболеваниями, пожилых гражданах. На иммунизацию еще примерно 225 тыс. человек - школьников, работников учреждений образования - будут направлены средства местных бюджетов.

Также все больше предприятий выделяют деньги на приобретение вакцин от гриппа для своих сотрудников. Ожидается, что нынешней осенью прививки получат 108 тыс. работников. "Руководители предприятий понимают важность иммунизации. Это позволяет предотвратить до 80% случаев заболеваемости вирусом, соответственно сократить количество пропущенных дней по временной нетрудоспособности", - отметила Елена Ильяшева. Она добавила, что в прошлом году в Брестской области зафиксирован низкий уровень заболеваемости гриппом. Такой диагноз был поставлен 68 пациентам.

Для массовой вакцинации закуплена вакцина "Гриппол плюс" российского производства. Для платной иммунизации учреждения здравоохранения также приобрели препараты "Ваксигрипп", "Ваксигрип Тетра", "Инфлювак". Начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский подчеркнул, что предлагаемые вакцины не содержат живой вирус гриппа, а лишь его отдельные частички. "Это не может вызвать заболевания, только спровоцировать легкое недомогание. Но на фоне этого вырабатываются антитела, стойкий иммунитет. Благодаря иммунизации стало меньше осложнений гриппа, в том числе пневмоний", - сказал он.

В поликлинике №2 Бреста сегодня дан старт массовой вакцинации в регионе. В мероприятии приняли участие руководители ряда управлений облисполкома. Они в числе первых получили прививки от гриппа.

Кампания по иммунизации продлится до 1 декабря. Вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства.-0-