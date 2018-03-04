"Казюки" собрали в Гродно мастеров со всей Беларуси

4 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка "Казюки" собрала в Гродно свыше 150 мастеров и ремесленников со всех регионов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Свыше 150 мастеров и ремесленников со всех регионов страны собрались в Гродно на традиционную ярмарку "Казюки". Съемки с квадрокоптера представлены телеканалом "Гродно-Плюс".

В настоящий город мастеров 4 марта превратилась площадь Советская. Главный товар - изделия ручной работы из глины, кожи, дерева, металла и соломки. Известная еще со времен средневековья ярмарка в Гродно была возрождена более 20 лет назад. С тех пор - это одна из городских традиций, значимое культурное событие.

Свыше 150 мастеров и ремесленников со всех регионов страны собрались в Гродно на традиционную ярмарку "Казюки".

Мастера из Гродно Чеслава Черевникова и Данута Ольшевская.

"Есть поверье, что от торга на "Казюки" зависит, насколько успешным будет год в целом. Ярмарка - своеобразное открытие сезона для ремесленников и мастеров. Интерес с их стороны есть: едут к нам со всех регионов Беларуси, не редки гости из-за рубежа", - отмечает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома Андрей Ярошевич. Он подчеркивает, что "Казюки" в Гродно обзавелись и собственными традициями. Одна из них - посвящение в ремесленники молодых мастеров. Кандидат на поступление в гильдию мастеров должен представить опытным коллегам свои лучшие работы. Мастер-экзаменатор вооружен деревянной ложкой: если после осмотра он ударит претендента по ладони, значит, тот принят в гильдию. На сей раз в число мастеров вошла Алеся Стасевич. Девушка работает в редкой технике плетения из аира.

Свыше 150 мастеров и ремесленников со всех регионов страны собрались в Гродно на традиционную ярмарку "Казюки".

"Это природный, очень теплый, приятный, ароматный материал. Работа с ним одно удовольствие. Надеюсь, что мои изделия помогут покупателю независимо от поры года окунуться в лето", - рассказывает она.

Не обходятся "Казюки" и без угощения. Не с пустыми руками в Гродно приехали делегации из польских Белостока и Августова. Ремесленников и гостей ярмарки поляки угощали вкусными домашними пончиками. А мастер Сергей Казимирский из Докшиц презентовал фирменный напиток ярмарки - всем желающим предложили продегустировать "Казюковку". "Это национальный белорусский напиток. Главное в нем - натуральные ингредиенты. Ароматные травы, ягоды и мед в течение минимум полугода настаиваются и работают в деревянных бочках. Вода для "Казюковки" используется исключительно родниковая", - делится рецептом мастер. Вкусов, подчеркивает он, может быть огромное количество. Например, в Гродно он представил напитки на малине, голубике, чернике и даже бузине.

Мастер-экзаменатор Олег Капуста "вооружен" деревянной ложкой: если после осмотра он ударит претендента по ладони, значит тот принят в гильдию. На сей раз в число мастеров вошла Алеся Стасевич. Девушка работает в редкой техники плетения из аира.

Ансамбль белорусской музыки и песни "Гостинец" г. Гродно.

Традиционно "Казюки" носят благотворительный характер. Тем, кто нуждается, мастера-ремесленники отдают "десятину" от заработка. Также на ярмарке проходила акция в поддержку Гродненского хосписа.

Алеся Стасевич. Девушка работает в редкой техники плетения из аира.

Мастер Сергей Казимирский из Докшиц презентовал и фирменный напиток ярмарки: всем желающим предложили продегустировать "Казюковку".

"Казюки" славятся не только торгом, но и культурной программой. На протяжении всего торга (работает ярмарка до конца светового дня) проходят выступления фольклорных коллективов.

Ярмарка "Казюки" проводится в Гродно ежегодно в память о святом Казимире - покровителе молодежи, мастеров и ремесленников. Его мощи находятся в Вильнюсском кафедральном соборе. В Литве также широко празднуют "Казюки" (Kaziukas), проходят многочисленные ярмарки ремесленников. Главными атрибутами считаются пряники с отрывками из Евангелия и специально оформленные ветки вербы - "казимирки".

Организаторами ярмарки выступают Гродненский горисполком и Гродненский городской отдел Союза поляков на Беларуси.-0-

Не с пустыми руками в Гродно приехали делегации из польских Белостока и Августова. Ремесленников и гостей ярмарки поляки угощали вкусными домашними пончиками.

Фото Леонида Щеглова