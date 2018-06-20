КГК и прокуратура Гродненской области отмечают формальный подход к владельческому надзору в хозобществах

20 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области отмечается формальный характер организации владельческого надзора в хозяйственных обществах региона. Информация об этом была сегодня озвучена во время совместного заседания Комитета государственного контроля и прокуратуры Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это очень эффективный механизм влияния на акционерное общество, принятия управленческих решений, от которых напрямую зависит экономическое состояние организации. Мы обратили внимание на то, как назначаются представители государства, как они работают, как участвуют в принятии решений, влияют на убыточность субъектов хозяйствования, за что получают вознаграждения", - отметил начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Гродненской области Владимир Сидо.

Зачастую участие представителей государства в работе органов управления носит формальный характер. Следствием такого формализма стало ухудшение в отдельных ОАО финансово-экономического состояния, в результате чего ранее прибыльные организации сработали в минус.

"Часто со стороны представителей государства отсутствовали инициативные предложения по повышению эффективности деятельности хозяйственных обществ и предупреждению их экономической несостоятельности. Отмечаются факты, когда представители не принимали участия в заседаниях наблюдательных советов", - отметила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы КГК Гродненской области Татьяна Слабыш. Среди других нарушений также факты завышения оценок деятельности своих представителей со стороны органов владельческого надзора. Имеются факты назначения руководителей подобных органов в представители государства в прибыльные организации, тогда как есть поручение о том, чтобы привлекать их к работе с убыточными обществами.

Попустительство представителей государства, отмечалось на коллегии, приводит к нарушениям налогового законодательства в части своевременного перечисления ОАО в бюджет дивидендов. Только за 2016 год за подобные нарушения с обществ были взысканы штрафные санкции на сумму свыше Br53 тыс.

По итогам всех мероприятий будут сформированы предложения по улучшению эффективности организации владельческого надзора.-0-