КГК и райисполком проконтролируют выполнение графика капремонта жилья в Оршанском районе в 2018 году

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госконтролеры выявили нарушения в исполнении графиков капитальных ремонтов жилфонда в Оршанском районе. Вопрос взят на особый контроль КГК и местных органов власти, сообщили БЕЛТА в управлении КГК Витебской области.

Оршанским межрайонным Комитетом государственного контроля в ходе мониторинга изучен вопрос организации и проведения капитального ремонта жилищного фонда в Орше и районе. В результате ненадлежащей организации работ коммунальным унитарным предприятием "Оршакомхоз" на протяжении последних лет систематически не выполнялись текущие графики капитального ремонта жилищного фонда. Выделенные предприятию на эти цели средства в полном объеме не осваивались. Сроки завершения ремонта переносились из месяца в месяц годами, что вызывало обоснованные жалобы граждан. Допускалось отвлечение средств на цели, не соответствующие указанным при их выделении.

Результаты мониторинга стали предметом рассмотрения в Оршанском райисполкоме. За невыполнение текущего графика капремонта жилфонда, превышение нормативных сроков, нецелевое использование средств должностные лица "Оршакомхоза" привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отдел ЖКХ райисполкома взял на жесткий контроль вопрос выполнения графика капитального ремонта в 2018 году. Определены сроки восстановления средств, использованных не по целевому назначению. Принято решение об аккумулировании на специальном счете райисполкома наряду со средствами от населения отчислений на капремонт собственников жилых помещений, переведенных в нежилые.

С учетом социальной значимости вопросы капитального ремонта жилищного фонда будут оставаться на контроле в Оршанском межрайотделе КГК.-0-