КГК отмечает необходимость повышения эффективности работы СЭЗ "Могилев"

24 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены результаты аудита эффективности работы СЭЗ "Могилев", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета Юрий Фролов.

На коллегии подчеркнуто существенное влияние СЭЗ на экономику области. В 2015-2017 годах доля резидентов СЭЗ в основных макроэкономических показателях социально-экономического развития региона составляла 15-52%.

Вместе с тем, по оценке, СЭЗ "Могилев" функционирует недостаточно эффективно. "Активизации процессов организации на ее территории высокотехнологичных, инновационных, прорывных производств не наблюдается. К тому же в последние годы наметился ряд негативных тенденций: убыточная работа отдельных резидентов, снижение уровня вложенных инвестиций и отгруженной инновационной продукции", - отметил первый зампред.

Также отмечено невыполнение резидентами СЭЗ в полном объеме предусмотренных законодательством критериев эффективности их деятельности, снижение числа резидентов СЭЗ, недостаточный уровень заработной платы у отдельных из них, нарушения резидентами СЭЗ законодательства о внешнеэкономической деятельности, непринятие должных мер по охране окружающей среды.

По итогам заседания коллегии Могилевскому облисполкому, администрации СЭЗ "Могилев" и другим заинтересованным внесены предложения для принятия мер реагирования. Их реализация взята на контроль.-0-