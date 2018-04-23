КГК проводит опрос об эффективности мер содействия занятости в Могилевской области

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля 23 апреля - 25 мая проводит опрос об эффективности мер содействия занятости населения в Могилевской области, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.

Жителям региона на сайте ведомства предлагается ответить на вопросы по проблематике рынка труда.

Опрос проводится во время мониторинга реализации мероприятий по содействию занятости и позволит узнать мнение граждан об эффективности принимаемых в республике и области мер.-0-