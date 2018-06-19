КГК: спортивные площадки могилевских школ требуют переобустройства

19 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Спортивные площадки школ Могилева требуют переобустройства. К такому выводу пришли сотрудники КГК после проверки спортивных объектов, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области Алексей Игликов.
Он отметил, что в Могилеве и Могилевской области развитию спорта уделяется огромное внимание. Вместе с тем многие спортивные плоскостные сооружения учебных заведений областного центра уже не соответствуют современным требованиям, а выделенные под них земли в отдельных случаях используются неэффективно.
"Мы считаем, что одним из путей привлечения детей и взрослых к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни, является обустройство территорий учебных заведений современными спортивными сооружениями, в том числе уличными тренажерами. Это позволит кардинально улучшить учебный процесс на свежем воздухе, а также предоставит возможность взрослым и детям, проживающим вблизи школ, использовать указанную инфраструктуру по вечерам и в выходные дни для занятий спортом", - заметил Алексей Игликов.
Могилевскому горисполкому предложено проработать вопросы поэтапного обустройства территорий учебных заведений города современными спортивными площадками для игр в мини-футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, уличными спортивными тренажерами, а также устройства в местах занятия населения спортом уличного освещения. Принятие мер по выполнению внесенных комитетом предложений взято на контроль.-0-
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