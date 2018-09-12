КГК требует более эффективного использования мелиорированных земель в Могилевской области

12 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Могилевской области выявил ряд недостатков по сохранению и использованию мелиорированных земель, сообщили БЕЛТА в контролирующем ведомстве.

На заседании коллегии комитета рассмотрены проблемные вопросы, выявленные при контроле выполнения в Могилевской области в 2016-2017 годах мероприятий по сохранению и использованию мелиорированных земель, включенных в госпрограмму развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы.

В частности, в КГК считают, что мелиораторы области недостаточно эффективно используют бюджетные средства при мелиорировании земель, - их "замораживание" в невостребованных проектах составило более Вr770 тыс. В регионе была завышена стоимость строительства объектов мелиорации на Вr29,2 тыс. "Также в области не в полной мере обеспечивается эффективное использование мелиорированных земель, допускаются нарушения правил эксплуатации мелиоративных систем", - сказали в КГК Могилевской области.

По итогам заседания коллегии комитетом выработаны предложения для заинтересованных служб, их реализация взята на контроль.-0-