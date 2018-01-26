КГК Витебской области отмечает эффективность работы в регионе по трудоустройству на вновь созданные места

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Витебской области отмечает эффективность проводимой в регионе работы по устройству граждан на вновь созданные рабочие места, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК области.

В 2017 году в Витебской области за счет создания новых рабочих мест было запланировано обеспечить занятость 5750 граждан, в том числе в первых трех кварталах - 4280 человек. Представители КГК изучили, как выполняется поручение о стабилизации рынка труда за счет устройства граждан на вновь созданные рабочие места. Оказалось, что за 9 месяцев на такие вакансии были определены 4793 человека (112% от плана на этот период).

"Создание новых рабочих мест - это фактор социальной и экономической стабильности, поэтому мы также уделяем внимание этому направлению, - отметили в комитете. - В качестве положительных примеров можно привести ООО "Модерн Экспо", которое в 2017 году на неиспользуемых площадях завода "Витязь" открыло завод по производству торгового оборудования и создало 86 высокопроизводительных рабочих мест (а всего в трудовых отношениях с обществом в декабре прошлого года состояло около 200 человек). А также РУП "Оршанский льнокомбинат", которое за счет модернизации и расширения производства обеспечило трудоустройство 56 человек на вновь созданные рабочие места".

Вместе с тем КГК региона выявлены и недостоверные сведения, которые должностные лица организаций порой дают в органы статистики. Например, полоцкое торговое предприятие отчиталось о создании 46 новых рабочих мест за счет открытия новых магазинов, забыв при этом отнять в статотчетности 26 единиц, которых сократили при закрытии одного из своих торговых объектов. Были и примеры, когда в отчетность включали сведения о людях, принятых на рабочие места, созданные в предыдущих годах, либо в результате реорганизации при одновременном сокращении должностей в реорганизуемых подразделениях, созданные в 2017 году, которые до конца года были исключены из штатного расписания. После вмешательства КГК области организации представили правдивую статистическую отчетность.-0-