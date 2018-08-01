КГК Витебской области отмечает недостатки в торговом обслуживании на селе

1 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области выявил нарушения в обслуживании сельского населения субъектами торговли, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

"В июле комитетом проведен мониторинг торгового обслуживания населения, проживающего в сельской местности. Результаты говорят о том, что качество предоставления услуг все еще на низком уровне", - отметили в КГК региона.

Так, графики работы автомагазинов Витебской универсальной базы не соблюдались, в продаже отсутствовали повседневные товары: сахар, йогурты, майонез, сметана, шоколад, твердый сыр, молочные консервы, карамель, шампунь, бумажные салфетки. Почти на всех непродовольственных товарах, а также некоторых продовольственных отсутствовали ценники. А на сигареты, фасовочные пакеты, ячменно-перловую крупу цены были указаны за 1 тыс. штук и 1 т соответственно. Кассовый аппарат в автолавке не работал, документы, подтверждающие факт покупки, не выдавались. Также не были обеспечены надлежащая чистота и порядок в торговом объекте.

Отсутствовали в продаже отдельные товары, предусмотренные ассортиментным перечнем, и в магазине в деревне Вядерево Бешенковичского райпо.

Комитетом области в адрес субъектов-нарушителей направлены рекомендации по устранению недостатков. О сложившейся ситуации проинформирован облпотребсоюз для принятия мер реагирования.-0-