КГК Витебской области выявил резервы по снижению затрат на производство тепловой энергии из щепы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госконтролеры Витебской области при мониторинге эффективности работы системы ЖКХ выявили резервы по снижению затрат на производство тепловой энергии, вырабатываемой из местных видов топлива, в частности, из щепы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КГК региона.

По результатам проверки в Комитет государственного контроля Беларуси для направления в Совет Министров внесены предложения по снижению норм расхода топлива, реализация которых только по Витебской области позволит снизить затраты на производство теплоэнергии более чем на Br6 млн в год.

В то же время в 2017 году были установлены системные нарушения при организации снабжения котельных предприятий ЖКХ древесным топливом. Из-за этого необоснованно росли затраты на оказание услуг по теплоснабжению. Так, Верхнедвинским предприятием ЖКХ в 2016-2017 годах скрывался сверхнормативный расход дров за счет экономии по щепе. При перерасходе дров были составлены фиктивные акты на их переработку в щепу с последующим отнесением ее стоимости на себестоимость тепловой энергии по котельным на сумму Br89,1 тыс. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

Некоторые предприятия Бешенковичского, Верхнедвинского, Городокского, Сенненского и Чашникского районов допускали хранение дров на открытой местности. В результате из-за переувлажненного топлива (влажность от 50% до 80% при нормативной до 40%) росли затраты на производство тепловой энергии.

На УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" выявлена неэффективность заготовок дров и щепы: превышение расходов на эти цели составило Br102,6 тыс. Предприятие делало это своими силами, затрачивая больше, чем при покупке по ценам основного поставщика древесного топлива - ГЛХУ "Бешенковичский лесхоз". Это же предприятие допустило нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов. Прямые потери тепловой энергии стали результатом неудовлетворительного технического состояния тепловых сетей и неэффективной работы теплоисточников. За июль-сентябрь 2017 года УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" перерасходовало электрическую энергию на подъем и подачу воды, превысив нормативное значение более чем на 26%. Аналогичные факты нерационального использования электрической энергии на подъем и подачу воды, прием, переработку и откачку стоков выявлены в отношении организаций ЖКХ Городокского, Докшицкого, Лиозненского, Поставского, Шарковщинского и Шумилинского районов.

Итоги контрольных мероприятий были рассмотрены на заседании коллегии КГК Витебской области, даны поручения по исправлению сложившейся ситуации. Виновные привлечены к административной ответственности, а также внесены предложения местным исполнительным и распорядительным органам по установлению причин перерасходов и недопущению в последующем подобного нерационального использования топливно-энергетических ресурсов.-0-