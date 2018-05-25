КГК выявил нарушения в предоставлении участков для захоронений в Минской области

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет госконтроля Минской области в ходе мониторинга выявил нарушения в предоставлении и резервировании участков для захоронений, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выявленные нарушения и упущения обсуждены на организованном совместно с Минским областным Советом депутатов семинаре с участием руководителей районных и сельских (поселковых) Советов депутатов.

"Неверное трактование принятых райисполкомами решений в отдельных случаях привело к неправильному их применению. В некоторых случаях административные процедуры осуществлялись с грубейшими нарушениями законодательства, что чревато коррупционными проявлениями", - отметили госконтролеры.

К примеру, один сельсовет на платной основе предоставлял участки под двухместные захоронения, а плата взималась за одноместный участок. Другой сельсовет самостоятельно определил размеры платы, причем значительно ниже установленных решением райисполкома. Порой взималась плата за захоронение в ситуациях, когда такая услуга оказывается безвозмездно. Выявлены случаи неистребования необходимых для административных процедур документов или, наоборот, требования излишних документов.

Одной из причин таких ситуаций, с точки зрения КГК, становится то, что предоставлением и резервированием участков для захоронения занимаются не уполномоченные на то организации (отсутствуют соответствующие решения райисполкомов, прошедшие юридическую экспертизу). Размеры платы, установленной за осуществление процедуры, в районах области существенно отличаются - составляют от 1,6 до 50 базовых величин за участок (БВ равна Br24,5), между тем они не должны превышать экономически обоснованных затрат.

Участники совещания обсудили меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. Особое внимание уделено оформлению правоудостоверяющих документов на земельные участки под гражданские кладбища (имеются лишь на 20,2% от общего количества), а также проведению инвентаризации мест погребения.-0-