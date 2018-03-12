Кинофестиваль против насилия в семье пройдет в Минске и Бресте 16-19 марта

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный фестиваль кинофильмов на тему борьбы с домашним насилием пройдет в Минске и Бресте с 16 по 19 марта, сообщили БЕЛТА в ЮНФПА.

Фестиваль входит в план информационной кампании "Не молчи! Останови насилие в семье!". Партнерами мероприятия выступают посольство Латвии и посольство США в Беларуси, Институт имени Гете в Минске.

Кинопрограмма включает три ленты, посещение сеансов бесплатное. Так, 16 марта в столичном "Бутик кино" Falcon Club можно посмотреть фильм "Выброшенные из гнезда" (режиссер Дидра Смилтена, Латвия, 2016 год), а в кинотеатре "Пионер" - картину "В постели с врагом" (режиссер Джозеф Рубин, США, 1991). В том же "Пионере" 17 марта покажут фильм "Чужая" (режиссер Фео Аладаг, Германия, 2010). Завершит кинопрограмму 19 марта повтор ленты "В постели с врагом", но уже в брестском кинотеатре "Беларусь".

Некоторые кинопоказы будут сопровождаться тематическими дискуссиями с экспертами, работающими в тематике противодействия насилию в семье. К слову, 14 марта в Минске также пройдет международный круглый стол высокого уровня по вопросам совершенствования законодательства в данной области. "Согласно международной статистике, каждая третья женщина в мире сталкивается с сексуальным или физическим насилием со стороны человека, который ей знаком. Каждая третья женщина нуждается в помощи", - отметили организаторы фестиваля.

Международный кинофестиваль, направленный на формирование нулевой толерантности к насилию в семье, является компонентом проекта международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь", который реализуется совместно Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь и Министерством внутренних дел Беларуси при финансовой поддержке правительства Великобритании и Шведского агентства по развитию (СИДА).-0-

Самые интересные новости про Брест читайте в нашей группе ВКонтакте!