Кинопоказы на новых проекторах Full HD в Минском планетарии стартуют с нового учебного года

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Показы полнокупольных фильмов на новых проекторах Full HD в Минском планетарии стартуют с нового учебного года. Об этом сообщил сегодня журналистам заведующий планетарием Александр Микулич, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Полнокупольные фильмы в Беларуси возможно увидеть только в Минском планетарии на большом куполе-экране. Сейчас там установлены старые проекторы, которые исчерпали свой ресурс. "Благодаря городу мы постоянно обновляем планетарий: закупаем новые фильмы, приглашаем интересных лекторов. И всегда рады, когда сами белорусы стремятся поддержать нас идеями и финансово. Технология "полного купола" в нашем планетарии похожа на IMAX, называется FullDome (полный купол) - экран больше и дает обзор в 360 градусов. Этим он уникален для Беларуси. Благодаря четырем новым проекторам Full HD качество изображения увеличится в 1,5 раза, космос станет еще реалистичнее и ближе, - сказал Александр Микулич. - Надеемся, что к началу учебного года все будет смонтировано, и мы сможем организовывать кинопоказы для учащихся. Все-таки Минский планетарий - учреждение образования".

Средства на покупку новой проекционной системы, близкой к той, что применяется в IMAX-кинотеатрах, собирали на краудфандинговой платформе. Менее чем за два месяца удалось собрать Br12,3 тыс. Причем активно инвестировали в обновление планетария сами минчане - откликнулись около 500 человек. Помогали и организации, бизнес. В том числе заключительный вклад внесла компания Vegas, которая сделала учреждению еще один подарок - установила два ортопедических лежачих места в зрительном зале планетария. Теперь смотреть полнокупольные фильмы и наблюдать за звездами по цене стандартного билета можно будет лежа.

Александр Микулич добавил, если после покупки проекционной системы останутся средства, то планетарий приобретет дополнительный образовательный контент для детей, пополнив свою видеотеку.-0-