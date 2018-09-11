Кинотеатр "Победа" в Минске выставлен на аукцион

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинотеатр "Победа" на ул.Интернациональной в Минске выставлен на аукцион по продаже права заключения договоров аренды, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре недвижимости.
Здание находится на реконструкции. Помещения расположены в подвальном (109,4 кв.м), на первом (942,05 кв.м) и втором (61,05 кв.м) этажах. Здание предлагается использовать как объект общественного питания и торговли с кинозалом и иными культурно-развлекательными функциями с наименованием "Победа".
В центре недвижимости отметили, что аренда может быть возможна при условии финансирования за счет средств арендатора без последующей компенсации ряда работ и затрат. Во-первых, необходимо разработать технологическую часть проектной документации и дизайн проекта интерьеров помещений в историческом стиле с применением элементов и тематики 50-х годов ХХ века, согласовать его с арендодателем. Во-вторых, закупить материалы, установить внутренние дверные проемы и покрытие полов, провести финишные внутренние отделочные работы. В-третьих, закупить и установить водопровод, канализацию и электроосвещение, при необходимости кондиционер, телевидение, локально-вычислительную сеть, интернет, систему контроля доступа, видеонаблюдение, охранную сигнализацию, технологическое оборудование. Также необходимо организовать наружную рекламу и оплатить услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией.
Аукцион состоится 14 сентября в Минске.-0-
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