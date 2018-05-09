Кириченко: подвиги солдат Великой Отечественной войны не меркнут с течением времени

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подвиги солдат Великой Отечественной войны не меркнут с течением времени. Об этом заявил сегодня на торжественном митинге, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель горисполкома отметил, что 9 Мая - дата особой исторической важности, святой и светлый праздник для каждого белоруса. "Мы помним о тысячах загубленных и искалеченных человеческих жизней. Всегда будем помнить о беспримерном мужестве и героизме солдат Великой Отечественной войны. Их подвиги не меркнут с течением времени", - сказал Петр Кириченко.

Обращаясь к участникам митинга, мэр акцентировал внимание на том, что современные поколения не должны забывать страшную цену освобождения и Победы. "За период оккупации Гомеля фашисты полностью разрушили более 20 улиц, уничтожили 5 тыс. домов, все промышленные предприятия и городскую инфраструктуру. Но самые страшные жертвы были человеческие. Красивый город над Сожем, насчитывающий до войны 150 тыс. человек, почти обезлюдел. На момент освобождения население города составляло менее 15 тыс. жителей", - отметил мэр.

Петр Кириченко также подчеркнул, что память о героях-земляках навеки запечатлена в названиях улиц города. "Многочисленные памятники и мемориалы символизируют благодарность потомков мужественным воинам, отдавшим свою жизнь, здоровье, молодость для того, чтобы сегодня Гомель был прекрасным городом. Городом, который устремлен в будущее, но помнит о подвигах тех, кто оборонял и освобождал его в суровые годы Великой Отечественной", - заявил председатель горисполкома.

Он тепло поздравил всех с Днем Победы, выразил благодарность ветеранам за ратный и трудовой подвиг, мужество и героизм, пожелал здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, мира и спокойствия, достатка и процветания каждой семье.

Участники митинга возложили цветы и венки к Вечному огню и братской могиле советских воинов и подпольщиков, почтили минутой молчания память героев, доблестно сражавшихся за свободу Отчизны. В мирное небо Гомеля взмыли белые шары.

Программу праздничных мероприятий продолжили выступления творческих коллективов, акции, фестивали, конкурсы в центральной части города и во всех районах областного центра.

Гомель и Гомельская область активно включились в сегодняшнюю республиканскую акцию "Беларусь помнит", посвященную празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для каждого это возможность отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.-0-