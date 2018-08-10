10 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Китайская компания намерена выкупить дворец Четвертинских в центре Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Болтрик.

В Гродно 9 августа было подписано соответствующее соглашение. Китайский инвестор выразил намерение участвовать в аукционе по продаже дворца, расположенного в районе парка имени Жилибера по улице Ожешко.

"Во время одного из визитов руководства провинции Ганьсу в Гродно этот дворец рассматривался как один из объектов стратегического сотрудничества. Сейчас заинтересованность в приобретении выразила одна из ведущих компаний региона, занимающаяся в том числе недвижимостью", - отметил Андрей Болтрик. Сейчас китайцы намерены принять участие в аукционе: объект был выставлен на торги ранее. Его цена составляет около $1,2 млн в эквиваленте.

В случае успеха на аукционе китайская сторона планирует реконструировать дворец. Здесь могут появиться ресторан, гостиница, бизнес-помещения, не исключено и развитие такого направления услуг, как традиционная китайская медицина. В Гродно, в частности, уже открыт один подобный центр. Кроме того, одна из китайских компаний выкупила гостиницу "Гродно": после реконструкции здесь будет гостинично-ресторанный комплекс. Вскоре начнутся строительные работы по созданию китайского торгово-выставочного центра.

Дворцовый комплекс в центре Гродно был возведен во второй половине XVIII века. С тех пор многократно перестраивался и менял владельцев. После освобождения Гродно и до 2014 года здесь располагалась военная комендатура. Сейчас дворец пустует.-0-