Китайская компания SUMEC инвестирует в развитие льноводства в Могилевской области

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
27 сентября 2018, Чт
+11°C
Ясно EUR 2.4659
USD 2.1087
RUB 3.2076
Главное
Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ
Президент
Макей на СМИД СНГ сделал акцент на экономическом сотрудничестве, безопасности и устойчивом развитии
Политика
Белорусские депутаты в ближайшее время рассмотрят программу действий правительства
Общество
"От радости выскочили из машины и стали кричать!" Молодая семья из Кобрина выиграла квартиру в Минске от "Евроопт"
Общество
Русый: регламенты в области безопасности продуктов питания нужно совершенствовать
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Фестиваль документального кино стран СНГ пройдет в Минске 1-4 октября
18:00 Культура
Университет МЧС Беларуси и Институт пожарной безопасности Узбекистана договорились о сотрудничестве
17:57 Общество
"Белэнерго" с начала года увеличило экспорт услуг в 1,5 раза
17:54 Экономика
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
17:48 Спорт
Могилевчанин на незаконной продаже квартир заработал Вr100 тыс.
17:47 Происшествия
Программу по выходу спортобъектов на самоокупаемость разработают в Витебской области
17:46 Регионы
Румас поручил проверить производства в связи со случаем на "Могилевдреве"
17:44 Общество
Совмин одобрил проекты международной техпомощи для ядерного регулирования с учетом ввода БелАЭС
17:30 Экономика
Конференция по вопросам активного долголетия пройдет под Минском 1 октября
17:28 Общество
"Зубренок" отметил День Союзного государства марш-парадом кадетов
17:27 Общество
Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону
17:21 Спорт
Витебская область планирует увеличить посевы льна
17:19 Регионы
Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства в России
17:17 В мире
Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ
17:11 Президент
Программа "Модный приговор" удивила новой ведущей
17:06 Калейдоскоп
Выпуск легковых автомобилей в Беларуси в январе-августе увеличился в 3,2 раза
17:01 Экономика
Мост через Припять будет введен в срок - Кухарев
16:52 Регионы
Страны ОДКБ приняли заявления по Ближнему Востоку, Северной Африке и Афганистану
16:47 Политика
Забег "Золотая осень" проведут в Минске 30 сентября
16:42 Регионы
Сельхозярмарки пройдут 29-30 сентября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске
16:38 Регионы
Все новости
Темы
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Отопительный сезон Отопительный сезон
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Китайская компания SUMEC инвестирует в развитие льноводства в Могилевской области

Регионы 27.09.2018 | 15:46
Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский облисполкома и китайская компания SUMEC Textile подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по выращиванию льна, переработке и поставке льноволокна на китайский рынок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар.

Подписание документа состоялось в рамках белорусско-китайского бизнес-форума "Один пояс - один путь: Могилевская область и провинция Цзянсу вместе в будущее", который проходит в Могилеве.

Компания SUMEC начала работать с Могилевской областью с 2017 года, сосредоточив усилия на импорте льноволокна. В текущем году открыла свое представительство в Беларуси. "Подписанное соглашение предусматривает практическую реализацию проекта по выращиванию льна, переработке и поставке льноволокна на китайский рынок", - отметил Руслан Страхар.

Для возделывания льна и последующей его переработки определены две площадки в Чаусском и Кричевском районах. "Это очень важный для нас проект. Он будет реализовываться в несколько этапов, и мы уверены в его высокой эффективности", - подчеркнул председатель комитета экономики облисполкома.

Государственная компания SUMEC Textile основана в 1996 году и является дочерней компанией корпорации JIANGSU SUMEC Group Co., Ltd. Она специализируется на производстве одежды, тканей, предметов домашнего обихода. Компания уделяет большое внимание вопросам выхода на внутренний и международный рынки. SUMEC Textile включает в себя 20 дочерних предприятий, в том числе 11 торгово-промышленных предприятий (в Китае и Мьянме), научно-исследовательский центр, 9 зарубежных филиалов (в Великобритании, США, Германии, Сингапуре и др.) и 3 инвестиционные компании. Общее количество сотрудников компании, работающих в Китае и за рубежом, 8 тыс. человек.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
инвестиции, Китай, компании, Могилевская область
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4659 BYN 2.468 BYN 2.48 BYN
USD
2.1087 BYN 2.11 BYN 2.12 BYN
RUB
3.2076 BYN 3.204 BYN 3.22 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
Все видео

Фотоновости

Межведомственное соревнование спецназа прошло в Марьиной Горке
Все фото

Инфографика

БАТЭ в Лиге Европы Футболисты борисовского БАТЭ победили в гостях венгерский "Види" со счетом 2:0 в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: Беларусь нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов
Лукашенко прибыл с визитом в Таджикистан для участия в саммите СНГ
Лукашенко направился с рабочим визитом в Таджикистан
Политика
Олег Иванов. Фото из архива Наиболее принципиальными на саммите СНГ в Душанбе станут вопросы безопасности - посол Беларуси
Страны ОДКБ приняли заявления по Ближнему Востоку, Северной Африке и Афганистану
СМИД СНГ в Душанбе принял 13 решений
Экономика
Себастиан Дакин Беларуси нужно шире рекламировать свои возможности в IT-сфере - канадский эксперт
"Белэнерго" с начала года увеличило экспорт услуг в 1,5 раза
Совмин одобрил проекты международной техпомощи для ядерного регулирования с учетом ввода БелАЭС
Происшествия
Фото из архива Задержание начальника управления Минздрава не связано с закупкой вакцины "Эупента" - СК
Могилевчанин на незаконной продаже квартир заработал Вr100 тыс.
Гомельские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинных монет
Общество
Начала свою работу уникальная интернет-площадка о туризме и отдыхе в Беларуси
Университет МЧС Беларуси и Институт пожарной безопасности Узбекистана договорились о сотрудничестве
Румас поручил проверить производства в связи со случаем на "Могилевдреве"
Спорт
Арина Соболенко. Фото WTA Арина Соболенко стала полуфиналисткой турнира в Ухане
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге
Дарья Юркевич победила в гонке преследования в открытом чемпионате Беларуси по летнему биатлону
Технологии
Фото full-moon.ru SpaceX отправит японский космический аппарат к Луне в 2020 году
Во Флориде тестируют беспилотный школьный автобус
Первый компьютер Apple был продан за $375 тыс.
Культура
Валентин Елизарьев Валентин Елизарьев подготовил для Большого театра масштабную творческую концепцию
Фестиваль документального кино стран СНГ пройдет в Минске 1-4 октября
На юге Италии ученые обнаружили гробницу II века до нашей эры
В мире
Фото ТАСС Госдума приняла закон об изменении пенсионного законодательства в России
Мадуро просит ООН провести международное расследование покушения на него
Мир страдает от острой формы "синдрома дефицита доверия" - Генсек ООН
Калейдоскоп
Фото из YouTube-аккаунта 20th Century Fox Russia В сети появился первый трейлер фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
Программа "Модный приговор" удивила новой ведущей
Анджелина Джоли ради роли изменила внешность
Все круглые столы
Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия