Китайская компания SUMEC инвестирует в развитие льноводства в Могилевской области

27 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский облисполкома и китайская компания SUMEC Textile подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по выращиванию льна, переработке и поставке льноволокна на китайский рынок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель комитета экономики облисполкома Руслан Страхар.

Подписание документа состоялось в рамках белорусско-китайского бизнес-форума "Один пояс - один путь: Могилевская область и провинция Цзянсу вместе в будущее", который проходит в Могилеве.

Компания SUMEC начала работать с Могилевской областью с 2017 года, сосредоточив усилия на импорте льноволокна. В текущем году открыла свое представительство в Беларуси. "Подписанное соглашение предусматривает практическую реализацию проекта по выращиванию льна, переработке и поставке льноволокна на китайский рынок", - отметил Руслан Страхар.

Для возделывания льна и последующей его переработки определены две площадки в Чаусском и Кричевском районах. "Это очень важный для нас проект. Он будет реализовываться в несколько этапов, и мы уверены в его высокой эффективности", - подчеркнул председатель комитета экономики облисполкома.

Государственная компания SUMEC Textile основана в 1996 году и является дочерней компанией корпорации JIANGSU SUMEC Group Co., Ltd. Она специализируется на производстве одежды, тканей, предметов домашнего обихода. Компания уделяет большое внимание вопросам выхода на внутренний и международный рынки. SUMEC Textile включает в себя 20 дочерних предприятий, в том числе 11 торгово-промышленных предприятий (в Китае и Мьянме), научно-исследовательский центр, 9 зарубежных филиалов (в Великобритании, США, Германии, Сингапуре и др.) и 3 инвестиционные компании. Общее количество сотрудников компании, работающих в Китае и за рубежом, 8 тыс. человек.-0-