12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские электробусы проходят обкатку в Могилеве. О технических характеристиках экологичного транспорта в передаче "Наши новости" на канале ОНТ рассказал директор филиала "Троллейбусный парк №1" ОАО "Могилевоблавтотранс" Сергей Монастыренко, сообщает БЕЛТА.

Машины предоставила провинция Хунань, с которой у Могилева заключен меморандум о сотрудничестве, в качестве подарка к 750-летию городу. Благодаря отсутствию выброса вредных веществ и низкому уровню шума электробусы считаются зеленым транспортом XXI века. Не требуется подключение к линиям электропередачи для подзарядки, управлять ими могут водители с правами категории D. "По предварительным данным, мы ожидаем порядка 30-35% экономии электроэнергии при эксплуатации электробуса вместо троллейбуса. Зарядка производится на базе от зарядного устройства в течение 3-4 часов. Запас хода по документации заявлен 250 км. Мы по обкатке видим, что на 200 км точно должно хватить", - сказал Сергей Монастыренко.

Пробные выезды электробусов на маршрут доказали, что разовой зарядки хватает на целую рабочую смену. Машины уже получили имена - "Хунань" и "Могилев", их можно прочитать на бортах. На следующей неделе с участием китайских специалистов ожидается церемония выезда электробусов на маршруты. Тогда преимущества такого транспорта оценят и пассажиры.-0-