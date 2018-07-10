Китайский инвестор намерен создать деревообрабатывающее и мебельное производства в СЭЗ "Витебск"

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Администрация СЭЗ "Витебск" и китайская компания "Синий Лотос" подписали соглашение о намерениях по организации мебельного и деревообрабатывающего производств на территории свободной экономической зоны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации витебской СЭЗ.

Китайский инвестор планирует создать до десяти производственных предприятий по выпуску широкой гаммы продукции из древесины - от топливных биоматериалов до мебели. Предполагаемый объем инвестиций составит не менее $300 млн.

Проект планируется начать реализовывать с 2019 года. До этого времени инвестор намерен решить все организационные вопросы, в том числе пройти регистрацию в качестве резидента СЭЗ, проработать вопрос о поставках сырья из России. Место под размещение производств выбрано в секторе №1 СЭЗ на территории бывшей военной авиабазы на окраине Витебска, где предстоит усовершенствовать инженерную инфраструктуру и, в частности, нарастить энергетическую мощность площадки.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году, занимает территорию свыше 2,4 тыс. га и состоит из 13 секторов, в том числе 7 в Витебске, 4 в Оршанском, а также по одному в Витебском и Поставском районах. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 39 предприятий с участием инвесторов из 12 стран, которые осуществляют деятельность более чем по 25 производственным направлениям (машиностроение, электроника, ветеринария, химическая, топливная, пищевая, легкая промышленности). Общая численность работающих на предприятиях-резидентах почти 11 тыс. человек.-0-