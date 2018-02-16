Китайский Новый год в гродненском университете: азы каллиграфии, танцы и восточный гороскоп

16 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Празднование китайского Нового года организуют в ГрГУ им. Янки Купалы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе гродненского университета.
Новый год по китайскому календарю наступит 16 февраля. Считается, что в этот день зима встречает весну и начинается новый жизненный цикл. Участников и гостей праздника, который сегодня пройдет в стенах гродненского госуниверситета, ждет насыщенная культурная программа.
"Такое празднование - давняя традиция кабинета китаеведения имени Конфуция. Уже порядка семи лет мы встречаем Праздник Весны и приобщаем к культуре и традициям Китая наших студентов, магистрантов, сотрудников и слушателей курсов китайского языка", - сказала доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ГрГУ им. Янки Купалы Людмила Середа. Каждый раз в программу праздника стараются внести что-то новое. Например, впервые в этом году на праздновании Нового года по китайскому календарю преподаватели-волонтеры из Китая исполнят национальный народный танец.
Запланированы конкурс чтения стихов на китайском языке, интеллектуально-развлекательная викторина на знание новогодних традиций, презентации и показы видеороликов о встрече Праздника Весны, лекция об истории происхождения восточного гороскопа. Преподаватели-волонтеры из Китая проведут мастер-классы по искусству китайской каллиграфии и вырезанию из бумаги.
Завершится праздник концертной программой и дегустацией блюд восточной кухни.-0-
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