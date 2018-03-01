1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский праздник фонарей пройдет 3 марта в "SOS-Детской деревне Боровляны" для воспитанников учреждения, участников программы по укреплению семьи и профилактики социального сиротства и детей с онкогематологическими заболеваниями, сообщили БЕЛТА организаторы.

Дети поучаствуют в конкурсе творческих работ "Как я вижу Китай", мастер-классах по китайской культуре, станут зрителями чайной церемонии, попробуют традиционное китайское лакомство юаньсяо, получат поздравления от организаторов и праздничный торт.

"SOS-Детские деревни" - это организация, помогающая детям во всем мире. Партнером проекта является китайская компания ИООО "ЗТЕ", которая в том числе поддерживает проект помощи детям с онкогематологическими заболеваниями в "SOS-Детской деревне Боровляны". Ребята, которые проходят реабилитационный курс в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, могут бесплатно проживать вместе с мамами в детской деревне (четырех домах) и получать помощь психологов и социальных педагогов. Ежегодно помощь получают более 65 детей.

"SOS-Детские деревни Беларуси" уже 25 лет работает на благо детей. В трех "SOS-Детских деревнях" (в Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве) проживают 289 детей-сирот и получают достойный старт во взрослую жизнь. Помимо этого, деревни работают в сфере предотвращения социального сиротства (около 1500 детей в год остаются в биологических семьях благодаря комплексной поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации). Ежегодно организация поддерживает более 1200 детей в их праве на достойное и качественное образование. Кроме того, в "SOS-детской деревне Боровляны" проходят оздоровление дети из многодетных семей, которые приезжают из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.-0-