Китайский Циндао и Оршанский район подпишут соглашение об установлении дружеских отношений

13 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Китайский город Циндао и Оршанский район 13 сентября подпишут соглашение об установлении дружеских отношений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Оршанского филиала Витебского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Игорь Косовский.

Делегацию возглавит мэр города Циндао Мэн Фаньли. В ее составе почти 20 человек, среди которых представители администрации города и бизнеса. Вчера китайские партнеры приняли участие в деловом форуме пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества "Китай - ШОС" в Минске.

В мае этого года регионы подписали протокол о намерениях по установлению дружеских связей. Сейчас стороны в райисполкоме планируют провести переговоры и подписать соглашение об установлении дружеских отношений. Оршанский район планирует нарастить экспорт в Китай. "Также представители компании "Бремино групп" обсудят с китайскими партнерами перспективы сотрудничества в строительстве мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша", - сказал Игорь Косовский.

Затем гости ознакомятся с продукцией некоторых предприятий региона, а также посетят магазин "Дом льна" местного льнокомбината.

В соответствии с кредитным соглашением между Эксимбанком Китая и Оршанским льнокомбинатом была открыта кредитная линия для реализации в 2015-2017 годах инвестпроекта по модернизации предприятия с расширением производства. В конце прошлого года его завершили, объем инвестиций составил Br129 млн.

За январь-июнь 2018 года объем внешней торговли Оршанского района с Китаем составил $3 млн. Оршанский льнокомбинат поставил товаров на $300 тыс. Предприятие пока единственный в регионе экспортер в Поднебесную.-0-