11 августа, Нарочь /Корр. БЕЛТА/. Китайский уголок создан в Нарочской сельской библиотеке в Мядельском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Китаеведческая литература представлена в библиотеке благодаря усилиям зампредседателя общества дружбы "Беларусь - Китай", обозревателя отдела БЕЛТА по освещению деятельности Президента Беларуси Алины Гришкевич. Встречу с ней инициировал женский клуб "Веста", который 12 лет действует в Нарочской сельской библиотеке. В клубе состоят женщины-активистки, среди которых и бывшие учителя Нарочской СШ №1. В рамках Года малой родины они пригласили свою бывшую ученицу на творческую встречу, в результате которой и родилась идея расширить количество разделов сельской библиотеки, уделив внимание международной составляющей, тем странам, с которыми в настоящее время развивает активное сотрудничество Беларусь. Библиотеке переданы книги, представляющие широкий спектр белорусско-китайского сотрудничества.

Как рассказала заведующая Нарочской сельской библиотекой Лилия Грицук, учреждение имеет богатую историю, оно было создано в 1960-е годы. Ранее здесь уже проходили встречи с известными земляками - народной артисткой БССР Марией Захаревич, народным художником Беларуси Василием Шаранговичем. Была организована также встреча с известным белорусским поэтом Леонидом Дранько-Майсюком.-0-