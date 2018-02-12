Китайско-белорусский инвестпроект по переработке льноволокна может быть реализован в Могилевской области

12 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Возможности реализации в Могилевской области китайско-белорусского инвестиционного проекта по выращиванию и переработке льноволокна обсуждены в провинции Цзянсу, сообщили БЕЛТА в генконсульстве Беларуси в Шанхае.

Эти вопросы в числе других рассматривал генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель во время поездки в данную провинцию. В частности, тема развития льноводческой отрасли была в центре внимания на его встрече с заместителем генерального менеджера компании SUMEC Textile У Вэйфэном. Стороны детально обсудили возможности осуществления проекта совместно Беларусью и Китаем.

О налаживании взаимовыгодного сотрудничества с белорусскими научными организациями, а также предприятиями шла речь на переговорах Валерия Мацеля с президентом компании Giant Light Metal Technology (г.Куншань).

Кроме того, руководитель генерального консульства принял участие и выступил на организованной Цзянсуской групповой компанией JOC (г.Нанкин) церемонии встречи первой партии белорусской говядины, поступившей на рынок КНР, и дал интервью журналистам телерадиокомпании провинции Цзянсу и медиагруппы Xinhua Daily.-0-