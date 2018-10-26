Класс Конфуция открылся в витебской школе

26 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Класс Конфуция на базе школы №44 открылся сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Класс Конфуция образован при поддержке посольства КНР в Беларуси и Пекинского института китайского языка, на руководство которого с данной инициативой представители витебского учреждения образования вышли напрямую. В церемонии торжественного открытия класса приняли участие представители посольства Китая, Пекинского института, пекинской школы №80, с которой у витебчан налажены прямые контакты, и витебских властей.

Хлебом-солью встречали заместителя директора Пекинского международного института китайского языка Гуй Фань

Знаковым назвала сегодняшнее событие первый секретарь посольства КНР в Беларуси по вопросам образования Ли Вэньхуа. "За последние годы сотрудничество Китайской Народной Республики и Беларуси вышло на очень высокий уровень. Население Беларуси проявляет большой интерес к изучению китайского языка и культуре. С этой целью открыто уже четыре института Конфуция (три в Минске и один в Гомеле) и класс Конфуция при Белорусском государственном университете физической культуры. Класс Конфуция при средней школе №44 в Витебске стал первым образованным на базе школ. Уверена, что вы сможете достигнуть новых значимых успехов", - подчеркнула она.

Выступает секретарь посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь по делам образования Ли Вэньхуа

По словам директора школы Сергея Питоленко, переговоры о его открытии велись с сентября 2016 года. "Очень долго шли согласования на уровне штаб-квартиры институтов Конфуция (Ханьбань). В марте этого года было получено предварительное одобрение, начался процесс сбора документов. Окончательное решение об открытии класса Конфуция в нашей школе было принято 29 августа. Неделю назад выделено финансирование в размере $30 тыс. в эквиваленте на оснащение кабинета необходимым оборудованием и учебными пособиями. Мы постараемся выполнить эти работы в кратчайшие сроки, - сказал директор. - Посещать занятия смогут не только наши учащиеся, но и все желающие".

Выступает директор витебской сш №44 Сергей Питоленко

СШ №44 Витебска одной из первых в Беларуси начала обучение учащихся китайскому языку. В 2016 году с этой целью был открыт лингафонный кабинет. В настоящее время язык и культуру Поднебесной здесь изучают около 200 школьников с 1-го по 9-й класс. Занятия проводятся как факультативно, также китайский изучается как основной иностранный язык. На протяжении последних лет представители школы регулярно входят в число победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по китайскому языку.-0-

Выступает председатель Витебского городского Совета депутатов Владимир Белевич

Фото Александра Хитрова