Кластер в области сложной медтехники создается в Минске

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-производственное унитарное предприятие "Адани" создает в Минске инновационно-промышленный кластер высоких технологий в области сложной медицинской техники и систем обеспечения безопасности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Проект выполняется по Государственной программе инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Предприятие "Адани" планирует создать научно-производственный комплекс с гибкой автоматизированной производственной системой для разработки, выпуска и сервисного обслуживания высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Инновационно-промышленный кластер будет включать научно-исследовательский и конструкторский центр, опытное производство, серийное механическое и сборочное производство, сервисные и маркетинговые компании в различных странах, совместные предприятия и представительства. Выход производства на проектную мощность запланирован на начало 2020 года.

Для мониторинга проектов Государственной программы инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы председатель ГКНТ Александр Шумилин посетил ООО "Фармтехнология". На предприятии выполняли инновационные проекты по производству твердых лекарственных форм и медпрепаратов, содержащих бета-лактамные антибиотики. В соответствии с планом-графиком в декабре 2017 года реализация проектов завершена, производство вышло на проектную мощность.-0-