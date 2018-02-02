Ключи от квартир получили более 70 многодетных семей Заводского района Минска

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие по вручению ключей новоселам многоквартирного дома на пересечении ул. Копыльской и Старобинской состоялось сегодня в Заводском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилой 10-этажный дом построен в конструкциях ОАО "МАПИД" за год и введен 28 декабря прошлого года. Торжество по вручению ключей жильцам приурочили к празднованию 80-летия Заводского района столицы, которое отмечается в этом году.

Из 159 квартир 71 (или половина общей площади жилья) построена с использованием льготного кредита для многодетных семей. Именно столько супружеских пар, воспитывающих четырех и более детей, из очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий переместились в собственные апартаменты. Еще 82 квартиры построены на коммерческой основе, оставшиеся шесть будут переданы в собственность Минска.

Новостройка появилась на месте снесенных домов №14, 20, 22, 24/13 по ул. Копыльской и №9 по ул. Старобинской. Планировка позволила организовать двухуровневую стоянку, велопарковки, 4 подъезда оборудованы пандусами. На каждом этаже по 4 квартиры, есть одно-, двух- и трехкомнатные, свободной планировки.

Данный дом - один из двух, введенных в 2017 году в Заводском районе Минска. Причем из 17 854 кв.м жилья примерно половина площади - 8 994 кв.м (120 квартир) предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом году планируется ввести многоквартирный дом по ул. Магнитной общей площадью 6 480 кв.м. Также начнется освоение территорий в границах ул. Шишкина - Кулешова и в микрорайонах Чижовка-6 и 6а.-0-