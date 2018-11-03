Ключи от квартир в новом доме в Белыничах получили почти 30 многодетных семей

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия нового многоквартирного жилого дома состоялась в Белыничах. Ключи получили 28 многодетных семей и другие граждане, сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, который принимал участие в мероприятии, сказал: "Сегодня 40 семей получили ключи от новых квартир. И особенно приятно отметить, что среди них 28 многодетных семей района, которые существенно улучшат свои жилищные условия, а значит, получат возможность спокойно растить и воспитывать своих детей, строить планы на будущее. Строительство жилья является важнейшей составляющей государственных приоритетов социально-экономического развития республики. Решение проблемы наращивания темпов жилищного строительства имеет многоцелевой результат: удовлетворение потребностей общества в жилье, создание нормальных и безопасных условий жизнедеятельности, улучшение демографической ситуации".

В Могилевской области за девять месяцев 2018 года построено 686 квартир для многодетных семей, в то время как за аналогичный период прошлого года было построено 187 квартир. Сегодня практически 80% средств государственной поддержки получают многодетные семьи. За последние пять лет число таких семей в Могилевской области увеличилось на 40%.-0-

Фото Олега Фойницкого