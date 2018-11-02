Ключи от квартир в новом доме в Старых Дорогах получили почти 30 многодетных семей

2 ноября, Старые Дороги /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония открытия нового 60-квартирного дома состоялась сегодня в Старых Дорогах, ключи получили 27 многодетных семей, а также другие нуждающиеся граждане, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый дом на ул. Армейской был построен менее чем за год: срок строительства чуть превысил 8 месяцев. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья - почти 3 тыс. кв.м. Сметная стоимость строительства составила около Br2,9 млн. Заказчиком и генподрядчиком объекта является ОАО "Солигорский ДСК".

В шаговой доступности от этого дома находятся поликлиника, школа-сад, большой продуктовый магазин.

Первый заместитель председателя Миноблисполкома Игорь Макар поздравил новоселов с получением жилья и сказал: "Сегодняшнее мероприятие - праздник не только для Старых Дорог, но и в целом для области. В стране много делается для того, чтобы обеспечить жильем нуждающихся. Вручение ключей многодетным - проявление заботы государства о наших людях. А стремление предоставить им новый дом в свою очередь дает толчок для развития строительства и экономики".

В свою очередь председатель Стародорожского райисполкома Николай Карпович сообщил, что в Старых Дорогах с 2015 по 2017 год было построено три дома. И еще столько же многоэтажек (на 60, 50 и 30 квартир) введено в эксплуатацию с начала текущего года. Началось возведение нового дома, который откроет свои двери жильцам в 2019 году. "Многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сейчас у нас около 100. Рассчитываем за год практически всех обеспечить жильем. Думаю, это привлечет к нам молодежь. В том числе благодаря строительству жилья развитие района продолжается", - отметил глава райисполкома. -0-