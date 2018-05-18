Ключи от социальных квартир получили 20 семей из Минска

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир 20 минским семьям состоялась сегодня в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

Жилье получили семьи, чьи доходы не позволяют им самостоятельно улучшить жилищные условия. Квартиры в двух домах по улицам Колесникова и Налибокской предоставлены для социального пользования 20 семьям: 4 - семьям, воспитывающим четверых детей, 8 - троих, 4 - детей-инвалидов, 4 - гражданам с заболеваниями особого перечня.

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