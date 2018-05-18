Ключи от социальных квартир получили 20 семей из Минска

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир 20 минским семьям состоялась сегодня в городской ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.
Жилье получили семьи, чьи доходы не позволяют им самостоятельно улучшить жилищные условия. Квартиры в двух домах по улицам Колесникова и Налибокской предоставлены для социального пользования 20 семьям: 4 - семьям, воспитывающим четверых детей, 8 - троих, 4 - детей-инвалидов, 4 - гражданам с заболеваниями особого перечня.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3581 BYN
|2.354 BYN
|2.359 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.992 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2277 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN